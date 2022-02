Présidentielle : le patron de la République en Marche dans le Rhône a parrainé Jean-Luc Mélenchon

Le candidat de la France Insoumise a validé sa présence au premier tour de l’élection présidentielle 2022 en obtenant plus de 500 parrainages. Avec Éric Zemmour et Marine Le Pen, il faisait partie des sondés à plus de 10% en galère de signatures.

Et Jean-Luc Mélenchon n’a pas franchement fait un tabac dans le Rhône. Ce jeudi, le Conseil constitutionnel ne comptabilisait que 8 parrainages adressés au député, tous envoyés par des élus insoumis ou proches de la mouvance mélenchoniste comme Mathieu Azcué ou Laurence Boffet. Tous ? Pas le dernier validé ce jeudi, envoyé par Morgan Griffond, maire de Saint-Pierre-la-Palud et conseiller départemental du Rhône.

Certains s’en souviennent, il est aussi le référent de la République en Marche dans le département. Un rôle compliqué à gérer puisqu’il passait après le règne chaotique de Caroline Collomb. Sans oublier que certains de ses choix réalisés durant les campagnes des municipales et métropolitaines, comme participer à la conférence de presse qui avait scellé l’accord entre Gérard Collomb et les Républicains, l’avaient placé dans le viseur du parti présidentiel.

Il est finalement toujours en poste, mais cantonné au Nouveau Rhône tandis que Sarah Peillon gère la Métropole de Lyon.

Retiré des réseaux sociaux et volontairement éloigné des médias, Morgan Griffond a donc fait le choix d’aider un candidat qui n’était pas le sien à pouvoir prétendre rejoindre l’Elysée.