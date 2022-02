Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (26 et 27 février)

Puces and Love à la Commune !

C’est la troisième édition du rendez-vous : une journée de nouveau dédiée aux entrepreneurs lyonnais et à la découverte de leur concept, créations et passions. Des objets céramiques, des produits artisanaux, une friperie bienveillante, des bougies… Il y en aura pour tous les goûts à l’occasion de Puces & Love, le marché bohème de La Commune. Entrée gratuite et pass sanitaire obligatoire. Rendez-vous au 3 rue Pré Gaudry (Lyon 7) de 12h à 17h. Les informations ici

Exposition féline de Charly !

C’est l’évènement pour tous les amoureux des chats. Le Cat Club de Lyon Dauphiné Savoie organise ce week-end à Charly son exposition féline internationale. Il s’agit d’un concours de beauté de 150 chats de 20 races différentes. L’occasion d’aller admirer de beaux matous ! Rendez-vous à l’Espace Maurice Dubernard (57 rue du Malpas). Entrée : 6 euros à partir de 12 ans. Les informations ici

Trail de Caluire !

Avis aux sportifs ! La 7ème édition du Trail Rhône Saône organisée par l’As Caluire-et-Cuire Athlétisme se déroule ce dimanche. Au programme : deux courses individuelles de 8 km et 16 km et une rando/marche nordique de 8 km. "Découvrez la ville comme vous ne l’avez jamais vu !", promettent les organisateurs. Les informations pour participer à la course à retrouver ici

Les derniers jours de l’exposition Dinosaurs World !

Direction l’hippodrome de Parilly pour un véritable voyage dans le temps. L’exposition Dinosaurs World, actuellement en tournée européenne, permettra aux petits comme aux plus grands de découvrir les plus belles espèces de dinosaures. Ce sont en tout 30 dinosaures robotisés qui seront visibles. Des animations pédagogiques seront également proposées au public. L’exposition se termine ce dimanche. Horaires du week-end : de 10h à 12h et de 14h à 18h. Toutes les informations ici

Vide-dressing Pépite chez Away Hostel !

La session "shopping seconde main" du week-end se passe cette fois-ci dans le quartier Croix-Paquet dans le 1er arrondissement. Plus précisément chez Away Hostel ce vendredi (de 16h à 22h), ce samedi (de 10h à 20h) et ce dimanche (de 11h à 18h). Un bel espace vide-dressing sera au rendez-vous avec des prix tout doux. Découvrez l’évènement ici



Rendez-vous à Primevère !

Le 36e salon-rencontres de l’alter-écologie débute ce vendredi. 450 exposants seront présents jusqu’à dimanche avec également plus de 100 rencontres sur des espaces dédiés et 50 conférences en grandes salles. Les enfants seront aussi à l’honneur avec un espace de 1000m2. Les détails sur le salon ici