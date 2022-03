Covid-19 : le protocole sanitaire allégé dès ce lundi dans les écoles de l’académie de Lyon

Les vacances de février touchent à leur fin ce dimanche dans plusieurs académies dont celle de Lyon.

Ce retour à l’école sera synonyme d’allègement du protocole sanitaire. Ce dernier passe ce lundi du niveau 3 au niveau 2 avec trois allègements majeurs à retenir.

Le premier concerne la fin de l’obligation du port du masque en extérieur pour les élèves et les personnels des écoles élémentaires.

Il reste toutefois obligatoire pendant les cours. "Le port du masque dans les espaces intérieurs demeure, à ce stade, requis dans les espaces clos pour les personnels et les élèves de six ans et plus", a précisé le ministère de l'Education nationale, mais Jean-Michel Blanquer a estimé que les enfants pourront l'enlever "avant la fin de l'année scolaire".

Il sera par ailleurs possible dès ce lundi de pratiquer à nouveau des activités physiques et sportives en intérieur sans port du masque. Une distanciation sera à respecter.

Les brassages d'élèves de même niveau scolaire seront également à nouveau autorisés, notamment à la cantine.

Les parents devront aussi faire face à des changements. Il ne sera plus obligatoire de fournir une déclaration sur l’honneur après un auto-test négatif de leur enfant. Un seul auto-test sera nécessaire après un cas positif dans la classe. Il fallait en faire trois jusqu’à présent.

Les collèges et les lycées de l'agglomération restent au protocole de niveau 2.