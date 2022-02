Région : les écologistes appellent Laurent Wauquiez à cesser tout partenariat avec la Russie

Dans un communiqué paru ce vendredi, les écologistes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, comme beaucoup, ont indiqué apporter leur soutien au peuple ukrainien et condamné cette attaque.

Le groupe a également appelé Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à "cesser sans ambigüité toute coopération avec la Russie" et à soutenir le peuple ukrainien.

Le groupe d’écologistes demande la fin de toute forme de complaisance avec des régimes autoritaires dans le cadre de la politique internationale de la Région et de suspendre sans délai tout partenariat, "toute relation, collaboration, soutien et partenariat engagés ou projetés avec les autorités russes, ses entreprises et ses diplomates".

Une liste d’engagements de la Région en Russie depuis 2016 a par ailleurs été glissée dans le communiqué. La convention de coopération avec la région de Moscou en 2018, diverses subventions ou chèques de relance ont été mis en exergue.

De plus, le groupe appelle Laurent Wauquiez et son exécutif à actionner "immédiatement le fonds d’urgence à destination de l’Ukraine et à prendre l’engagement d’une aide et d’un accueil au sein de notre région des réfugiés ukrainiens".

En effet, le président de Région n’a pour l’instant fait aucun commentaire concernant la situation en Ukraine, contrairement à d’autres présidents de régions comme celle du Centre, ou des Hauts de-France. Certaines de ces régions ont même illuminé leurs bâtiments aux couleurs de l’Ukraine, comme l’a également fait la Ville de Lyon ce jeudi soir.