Guerre Ukraine-Russie : la mairie de Francheville veut accueillir des réfugiés à l’ancien hôpital Charial

Après la Ville de Lyon et Grégory Doucet qui promettait dès jeudi de mettre à disposition des appartements appartenant à la mairie, c’est au tour de Francheville de se mobiliser.

Dans un communiqué de presse ce samedi soir, le maire Michel Rantonnet émet le souhait de venir en aide aux familles qui fuient la guerre déclenchée par la Russie de Vladimir Poutine et qui franchissent les frontières de la Pologne, de la Roumanie ou de la Hongrie.

Puisque le plus grand centre d’hébergement d’urgence de la Métropole de Lyon se trouve à Francheville, Michel Rantonnet s’est tourné vers les associations qui le gèrent, Notre Dame des Sans Abris et l’Armée du Salut pour leur demander de préparer l’ancien Hôpital Antoine Charial à l’arrivée possible d’Ukrainiens dans les prochaines semaines.

Le site de Charial peut accueillir environ 500 personnes en situation de précarité. Il avait été mis à disposition de l’Etat pour une durée de trois ans par les Hospices Civils de Lyon en 2021, suite à l’arrêt des activités hospitalières. La Métropole avait alors injecté 200 000 euros pour pouvoir y réaliser des travaux d'aménagement.

Ce samedi, déjà plus de 115 000 Ukrainiens sont arrivés en Pologne pour s’y réfugier alors que la capitale de l'Ukraine, Kiev, a été placée sous couvre-feu jusqu'à lundi matin. Des combats sont en cours dans le centre-ville entre troupes locales et russes.