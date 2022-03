A l’appel de Volodymyr Zelensky, une nouvelle manifestation à Lyon ce dimanche pour l’Ukraine

Lyon, à l’appel direct du président ukrainien Volodymyr Zelensky, se mobilise de nouveau. Le chef d’Etat, dans une vidéo, exhortait les habitants de plusieurs villes européennes, dont Lyon, à se ranger derrière la nation bleue et jaune, en proie aux assauts russes depuis une semaine et demie. "Je vous demande de ne pas être silencieux,de sortir dans la rue, de soutenir l'Ukraine, nos efforts et nos combats. Si l'Ukraine ne tient pas, l'Union européenne ne tiendra pas", indiquait-il dans son message.

De nouvelles prises de parole sont prévues ce dimanche 15h place Bellecour, avec des témoignages et des récits de réfugiés arrivés ces derniers jours de toute l’Ukraine et accueillis dans le Rhône. Selon l’ONU, près de 1,37 million de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début des opérations initiées par Vladimir Poutine.

La plupart des collectivités lyonnaises ont organisé des collectes de matériel et d’aide humanitaire, ou bien le vote de subventions à des ONG.