Pierre Oliver : "Peut-être grâce aux élus locaux que Valérie Pécresse va gagner"

Ce mercredi matin, un dernier sondage plaçait Valérie Pécresse en cinquième position, derrière Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour. Pour son soutien Pierre Oliver, "la campagne reste très ouverte. Les quatre challengers se tiennent dans un mouchoir de poche". Le maire du 2e arrondissement de Lyon se dit "convaincu que Valérie Pécresse peut être au second tour, ce qui relancerait totalement l'élection".

Quelle bascule peut s'opérer désormais pour relancer la campagne des Républicains ? "Ca va peut-être être grâce aux élus locaux que l'on va gagner. Chacun peut convaincre 100, 200, 300 personnes", note l'orateur régional.

"On a besoin que cette présidentielle démarre et que l'on parle de fond. Il est temps de faire le bilan d'Emmanuel Macron et de montrer ce que l'on veut pour la France", poursuit Pierre Oliver.

"On a un bilan, on tient nos promesses. (...) Elle a su faire des économies à la Région Ile-de-France, elle a su mettre en place des moyens pour la sécurité", indique le patron de la droite lyonnaise.

Lundi prochain, la Métropole de Lyon doit s'exprimer sur l'expérimentation de la piétonnisation en Presqu'île, de la Croix-Rousse à Perrache. "Si on piétonnise, les riverains quitteront la Presqu'île. Il y aura une chute de l'offre commerciale", prédit Pierre Oliver.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.