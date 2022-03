Dominique Delorme : "-M- et Nick Cave, deux concerts très prisés des Nuits de Fourvière"

Cet été, Dominique Delorme connaîtra son 20e festival des Nuits de Fourvière comme directeur. Un évènement qui sort de deux années particulières à cause du Covid-19. Outre la programmation rendue compliquée, l'accueil du public parfois impossible, il a fallu lutter pour conserver les salariés, "maintenir notre équipe qui est la mémoire du festival".

Pour Dominique Delorme, pour l'édition 2022, "il y a des têtes d’affiche plus lourdes que d’autres comme Matthieu Chédid ou Nick Cave. On le sait car les gens cliquent sur notre site et on sait ce qu’ils vont voir. Il faudra se dépêcher à l’ouverture de la billetterie".

Malgré les craintes légitimes, l'appui politique des écologistes reste entier aux Nuits de Fourvière : "Il y a un soutien large et attentif de la Métropole de Lyon", juge Dominique Delorme.

Le directeur de l'évènement promet une "ouverture grandiose avec du théâtre sur la grande scène pour fêter le 400 anniversaire de la naissance de Molière avec une distribution époustouflante".

Mais aussi des créations originales de Youssoupha et Abd Al Malik et la soirée du 14 juillet avec Midnight Oil, booké quelques jours avant la conférence de presse de cette semaine.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.