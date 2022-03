Vaulx-en-Velin : Najat Vallaud-Belkacem en meeting pour représenter "le Pacte"

Ce mardi, de 18h à 20h, les représentants « du Pacte » tiendront un meeting à Vaulx-en-Velin pour défendre leurs propositions face au public.

Le "Pacte du pouvoir de vivre" est une alliance qui réunit plus de 60 organisations œuvrant pour la lutte contre la pauvreté, la protection de l’environnement, l’économie sociale et solidaire.

À l’occasion de l’élection présidentielle, les organisations ont la volonté de porter les 90 propositions du Pacte auprès des candidats, dont une partie d’entre eux a déjà été rencontrée.

Selon le Progrès, l’alliance aurait la volonté "d’alerter candidats, médias et grand public sur la nécessité d’orienter le débat public vers des problématiques qui touchent le quotidien de millions de Français".

Les organisations membres du Pacte souhaitent faire connaître leur action et leur idée pour "répondre de manière concrète à l’urgence écologique, sociale et démocratique".

On retrouvera aux côtés de Najat Vallaud-Belkacem, Laurent Berger (CFDT), Eric Chenut (Mutualité Française), Cécile Duflot (Oxfam France), Marie-Aleth Grard (ATD Quart-Monde), Amandine Lebreton (Fondation pour la Nature et l’Homme), Jean Merckaert (Secours Catholique-Caritas France) et Christophe Robert (Fondation Abbé-Pierre).

À noter que dès 15h, un village associatif réunira les organisations locales signataires.