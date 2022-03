"Protéger la santé de tous les habitants" : ce que contient le plan à 100 millions d’euros de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sont 100 millions d’euros qui seront injectés sur six ans pour "protéger la santé de tous les habitants" du territoire s’est félicité le président Laurent Wauquiez. Selon ce dernier, l’Etat ne remplit pas complètement son rôle, surtout depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19.

Comme avec la sécurité, la Région sort de son champ de compétences puisqu’elle n’a aucun levier en matière de santé. "Mais on ne peut pas rester les bras croisés, même si on ne fera pas de miracles", a martelé Laurent Wauquiez, qui vise à réduire les déserts médicaux.

Comment compte-t-elle pallier les "manques" ? La collectivité entend agir sur cinq axes.

Et notamment faire embaucher des médecins et ainsi "attirer les praticiens au sein de nos territoires ruraux pour offrir à tous les habitants une couverture médicale de qualité. La Région favorisera le recrutement de praticiens et leur emploi sous statut salarié". L’idée est d’ainsi développer massivement les maisons et centres de santé.

Un travail sera réalisé en direction des étudiants en médecine afin de les convaincre également de faire leurs stages dans des zones blanches.

Des enveloppes seront également remises aux centres hospitaliers de ces territoires prioritaires pour leur permettre de s’équiper avec du matériel plus moderne et qui permettrait de prendre en charge davantage de patients. Une volonté d’innover que l’on retrouve également dans l'appui financier au secteur industriel de la santé basé en Auvergne-Rhône-Alpes.

A l’Hôtel de Région à Lyon, le plan de santé a reçu quelques critiques de la part de l’opposition. Car la vice-présidente chargée de la Santé, Laurence Fautra, a indiqué qu’il n’était pas complètement bouclé et que les millions investis seront déclinés selon les futurs besoins des prochaines années du mandat.

"C’est un peu faiblard", a reconnu Sarah Boukaala (PRG) avant de voter tout de même en sa faveur. Même chose du côté du groupe socialiste, qui a demandé de se concentrer en priorité sur le désert médical du pays de Gex dans l’Ain.