Lyon : le groupuscule d'ultragauche la GALE dissous par le gouvernement

Quelques jours seulement après la notification faite aux membres de la GALE, le gouvernement a décidé de dissoudre le groupuscule lyonnais d'ultragauche.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal l'a annoncé ce mercredi à l'issue du conseil des ministres. Il a évoqué un groupuscule "connu pour ses actions violentes, ses appels à la haine et ses incitations virulentes et incessantes à s'en prendre à nos forces de l'ordre". "Que les choses soient dites, nous ferons respecter l'ordre républicain jusqu'au bout et face à tous ceux qui le menacent", a rappelé Gabriel Attal.

La GALE, qui n'était pas une association, a un long historique de troubles commis dans l'agglomération lyonnaise. Outre les batailles rangées des antifas avec l'ultradroite, plusieurs agressions, dégradations et menaces ont été recensées par les forces de l'ordre.

Après avoir relayé l'appel à la prise d'assaut du siège de Bayer dans le 9e arrondissement, elle avait fait l'objet d'un communiqué de presse des élus LR de la Métropole de Lyon qui réclamaient au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de se pencher sur la question de la dissolution.

Le week-end dernier, des centaines de personnes avaient défilé en Presqu'île à Lyon pour soutenir la GALE et ses membres face à cette menace de dissolution, aujourd'hui actée.

"Après les collectifs de défense des musulmans puis les comités de soutien à la Palestine, le pouvoir s'attaque désormais au mouvement antifasciste. L'ensemble du camp progressiste, des forces politiques, syndicales et associatives doivent passer à l'offensive et apporter une réponse commune contre cette dissolution, sinon, ils démantèleront une à une nos organisations. (...) On ne dissout pas la révolte qui gronde", déclaraient les collectifs derrière la manifestation de samedi à Lyon.