Tony Parker investit dans un domaine viticole et une maison de champagnes en Provence

Après avoir racheté la société d’équipement de Villard-de-Lans en Isère et annoncé vouloir développer la station, Tony Parker, le président de l’ASVEL est devenu associé du château La Mascaronne en Provence et des Champagnes Jeeper & Michel Reybier.

Situé au Luc dans le Var, ce domaine viticole appartenait entièrement à Michel Reybier, entrepreneur d’origine lyonnaise fondateur du groupe Aoste, qui œuvre principalement dans les domaines du vin, de l’hôtellerie et de la santé.

Cette association serait liée d’un amour commun pour le sport et le vin. "Passionné de vins et champagnes, je suis heureux de m’associer à Michel Reybier avec qui l’envie d’avancer sur un projet commun fut une évidence. J’ai à cœur de m’investir à ses côtés et de porter encore plus loin ces domaines d’exception", a déclaré Tony Parker dans un communiqué.

Ce nouvel engagement de l’ancienne star de la NBA devrait permettre un rayonnement à l’international des produits du domaines et de la maison de Champagnes Jeeper & Reybier.

"Nous partageons, avec Tony, une passion commune pour le sport mais aussi pour le vin. Notre engagement commun au sein des domaines viticoles va nous permettre d’accélérer leur développement notamment à l’international. L’excellence de nos produits alliée à la notoriété mondiale de Tony ouvrira de nouvelles perspectives au Château La Mascaronne et à nos champagnes", a affirmé Michel Reybier.