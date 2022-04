Lyon : se faire rembourser des séances chez son psychologue, c’est désormais possible

A l’issue des assises de la santé mentale et de la psychiatrie clôturée le 28 septembre, Emmanuel Macron avait annoncé que les séances chez le psychologue allaient être remboursées par la sécurité sociale. C’est chose due à partir de ce mardi 5 avril avec le dispositif MonPsy ouvert dès l’âge de 3 ans. Cependant, pour pouvoir en bénéficier, il y a quelques contraintes.

Comment fonctionne ce remboursement ? Tout d’abord, afin de bénéficier de ce remboursement le patient doit avoir une prescription de la part de son médecin traitant. Celui-ci remplira une lettre d’adressage qui pourra être renouvelable.

Par la suite, le patient devra prendre rendez-vous avec l’un des psychologues partenaire du dispositif. La liste est disponible sur la plateforme MonPsy.

La première séance chez le psy sera un entretien d’évaluation qui permettra de déterminer le nombre de séance nécessaire. L'assurance maladie peut rembourser jusqu'à 1 séance d'évaluation et 7 consultations de suivi par an. En accord avec le patient, le psychologue et le médecin peuvent échanger des informations sur son suivi

Afin que le remboursement puisse se faire, le psychologue remettra au patient, à chaque fin de séance, une feuille de soin. Le patient devra tout de même régler la séance : 40 euros pour la consultation d’évaluation et 30 euros pour le reste.

Pour se faire rembourser, le patient doit envoyer la feuille de soins avec le courrier d'adressage à l'assurance maladie. Cette dernière prend en charge 60% du coût des séances. Le reste est pris en charge par la mutuelle ou la complémentaire santé. Dans certains cas, l'assurance maladie prend en charge 100% du coût de la séance. Le psychologue est directement réglé, sans avance de frais des patients dans les situations suivantes :

• Bénéficiaire de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS)

• Bénéficiaire de l'Aide Médicale d'Etat (AME)

• Soins en lien avec une maladie : Affection de Longue Durée (ALD) ou accident causé par un tiers

• Soins en lien avec une maternité (à partir du 6ème mois de grossesse)

• Soins en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT-MP)