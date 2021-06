Les psychologues vont manifester ce jeudi à Lyon

Quatre organisations syndicales (l'UFMICT, la FFPP (Fédération Française des psychologues et de Psychologie), le SNP (Syndicat National des psychologues) et le SIUEERPP) appellent la profession à se mobiliser ce jeudi afin de demander au gouvernement d’"arrêter de se moquer des psychologues".

"La crise sanitaire a mis à jour les maux de notre société et découvre, entre autres, l’importance des psychologues. Or le Gouvernement s’emploie à nier leur place en imposant un accès sous prescription médicale qui pénalise le public, en limitant leur indépendance technique et en conditionnant leur exercice clinique", peut-on lire dans un communiqué.

Les syndicats réclament notamment un libre accès pour tous aux psychologues sans prescription médicale ainsi que des créations de postes.