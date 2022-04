SNCF : un nouveau directeur régional TER Auvergne-Rhône-Alpes

Olivier Devaux, qui assume également la mission de coordinateur régional pour le groupe SNCF dans la région, "entend mettre son expertise au service des enjeux régionaux de développement des mobilités, qui contribuent à lutte contre le réchauffement climatique et à la desserte des territoires" : "Dans une période qui s’annonce riche en transformations, j’aurai à coeur d’oeuvrer, avec l’équipe régionale, pour la satisfaction des voyageurs qui empruntent quotidiennement les 1400 trains et 600 cars TER circulant sur le territoire. La poursuite de l’amélioration de la qualité de production et de l’information voyageurs formeront le socle de mon engagement et la condition de notre développement, sous l’égide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, autorité organisatrice des mobilités régionales", a expliqué ce diplômé de l'ENSAE âgé de 53 ans.

Olivier Devaux aura fort à faire dans une région où les lignes TER sont régulièrement perturbées. La semaine dernière, Laurent Wauquiez, le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes, a exigé de la SNCF le paiement de pénalités alors que de nombreux incidents sont venus perturber le trafic ferroviaire sur la ligne Lyon-Grenoble.