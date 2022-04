Challenge Cup : le LOU affrontera Worcester en 8e de finale

Elles ont permis au club lyonnais de connaître enfin leur adversaire pour les 8e de finale de la compétition européenne. Et il était temps, puisque la rencontre est fixée à vendredi prochain au Matmut Stadium de Gerland.

Le LOU, de retour de stage de préparation à Vichy, sera opposé à Worcester. La sauce devrait être évitée puisque les Anglais sont à la peine cette saison, pointant à l’avant-dernière place de leur championnat. Le club a annoncé qu'il offrait la place pour cette rencontre à tout supporter abonné pour cette saison 2021-2022.

Pour rappel, grâce à ses succès retentissants en poules, Lyon disputera ses 8e, et éventuels quarts de finale et demi-finale à Gerland. Un avantage non négligeable dans la quête d’une finale de Challenge Cup, qui se jouera à Marseille.