Premier tour de la présidentielle 2022 : 67,11% de participation dans le Rhône et à Lyon à 17h

En 2017, la participation était à cette heure-là de 65,42%. Cinq ans plus tard, Lyon fait donc mieux !

Au niveau national, la participation était à 17h de 65%, contre 69,42% en 2017. C’est le taux le plus bas depuis le premier tour de 2002.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la préfecture annonce 67,17% de participation à 17h.

Les bureaux de vote fermeront à 19h dans le Rhône et dans 57 communes de la Métropole. A Lyon et Villeurbanne, il sera possible d'aller voter jusqu'à 20h.

🗳🇫🇷 #Élections2022 l Le taux de participation à 17h pour le 1er tour de l'#electionpresidentielle2022 dans le Rhône est de 67,11 %. pic.twitter.com/tYdsE13j8r — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) April 10, 2022