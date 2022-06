Législatives 2022 : la participation à Lyon et dans le Rhône en dessous de la moyenne nationale à 17h

Selon la préfecture, à 17h, seulement 39,14% des inscrits sont allés voter dans le département du Rhône et dans la Métropole de Lyon. C'est un chiffre en baisse par rapport à 2017. Il y a cinq ans, 42,34% des électeurs s'étaient déplacés à la même heure. La chute est encore plus flagrante quand on prend les chiffres de 2012 (49,22% à 17h).

L'agglomération lyonnaise est donc en dessous de la moyenne nationale qui est de 39,42% selon le ministère de l'Intérieur. Pour mettre ce taux en perspective, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, on comptait 67,11% de participation à 17h à Lyon et dans le Rhône.

Ce dimanche, la majorité des bureaux fermeront leurs portes à 18h. Vingt-cinq communes du Rhône et de la Métropole de Lyon attendront 19h tandis que Lyon et Villeurbanne traîneront jusqu'à 20h.

Résultats, réactions et analyses : la rédaction de LyonMag se mobilise pour vous faire vivre en direct la soirée électorale.