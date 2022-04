Lyon : l’appel du père Christian Delorme contre l’extrême-droite

Cela fait déjà cinq ans que le père Christian Delorme appelait à voter contre l’extrême-droite car selon lui ce parti serait incompatible avec la foi chrétienne. Voilà qu’aujourd’hui il réitère son appel alors que la candidate Marine Le Pen a la possibilité de remporter cette élection présidentielle.

"Mon appel n’a guère de chance d’être entendu – qui suis-je, d’ailleurs, pour prétendre avoir le droit d’être entendu ? Mais je peux néanmoins espérer que quelques évêques oseront une parole claire, avant le dimanche du choix décisif. Je sais, aussi, que beaucoup de catholiques, laïcs, religieux (ses) et prêtres, ont (heureusement !) les mêmes attentes que moi."

Pour le prêtre les résultats du premier tour de l’élection présidentielle sont terrifiants. Selon une étude de l’IFOP pour le quotidien La Croix, si on cumule les scores de Marine Le Pen, d’Éric Zemmour et de Nicolas Dupont-Aignan, 40 % des catholiques pratiquants auraient voté pour l’extrême droite. Pour le père Christian Delorme c’est un échec considérable pour l’Eglise et pour le christianisme en général : "Comme l’échec terrible que représente, pour la démocratie française, cette confiance que tant de citoyens français croient pouvoir mettre désormais dans des personnes prônant des valeurs contraires aux fondements mêmes de cette démocratie."