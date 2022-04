Présidentielle : Lyon en Commun appelle à voter contre Marine Le Pen

Malgré l’échec des partis de gauche au premier tour du scrutin, le groupe politique de gauche Lyon en Commun affirme l’importance d’aller voter au second tour.

Le mouvement, avec à sa tête Nathalie Perrin Gilbert qui est l’adjointe au maire à la culture, agit au niveau des arrondissements, du Conseil municipal et de la Métropole.

A toutes ces échelles, Lyon en Commun demande, dans un communiqué de presse, "à l’ensemble des électrices et électeurs […] de ne donner aucune voix à l’extrême-droite et à Marine Le Pen."

Leur objectif est clair : "tout sauf Marine Le Pen." D’après le mouvement, "si [elle] était élue, c’est un régime à la "Orban", mettant en jeu nos libertés constitutionnelles, le droit des étrangers et des citoyens, qui s’abattrait sur la France."

C’est pourquoi, Lyon en Commun appelle à voter pour Emmanuel Macron. Même si, selon eux, "c’est le choix d’une économie libérale qui favorise les plus riches et les actionnaires des grandes sociétés", ils "sauront le combattre pied à pied."

Les législatives dans le viseur

Le second tour passé, "il sera temps que les forces de gauche de ce pays se mettent autour de la table pour débattre et envisager des candidatures communes aux élections législatives des 12 et 19 juins prochains", conclut-il.

Ce projet est d’ailleurs partagé par de Boris Miachon Debard, candidat à la 3e circonscription de Lyon aux législatives : il souhaite rencontrer un par un les autres candidats de la gauche à cette circonscription.