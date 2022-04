Michèle Morel (RN) : "Marine Le Pen a corrigé ses erreurs, elle était plus apaisée durant le débat"

Mercredi soir, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont débattu devant près de 16 millions de téléspectateurs, à quelques jours du second tour de la présidentielle. Selon la personne qui l'aura visionné, la teneur de la performance de la candidate du Rassemblement national variera.

Pour Michèle Morel, "ce n'est pas raté". "Le débat a été de bonne tenue, assez courtois, plaisant à entendre", poursuit la responsable locale du RN. "Elle était plus sûre d'elle, elle s'est emparée de son programme qu'elle avait bien travaillé. (...) Elle a corrigé ses erreurs, elle était plus apaisée", indique Michèle Morel.

Marine Le Pen a été attaquée par son adversaire sur l'exonération d'impôts pour les moins de 30 ans : "On dit souvent qu'il n'y a pas de pire injustice que l'égalité. Il faut être réaliste : les jeunes qui ont un certain bagage vont souvent choisir de partir à l'étranger. Ce que l'on recherche, c'est garder nos jeunes".

Sur l'Union européenne, Michèle Morel le promet : "On ne quitte pas l'Europe. On veut l'alliance des nations souveraines. L'Union européenne telle qu'elle est construite ne nous convient plus".

Sur le dernier volet du rapport du GIEC, Michèle Morel est circonspecte : "Réviser le climat en 3 ans ? On trouve cela un peu aléatoire. Ca nous a paru un peu superficiel".

Il y a aussi la promesse d'interdire le voile "islamique" dans l'espace public. "Nous voulons que le monde musulman nous aide. Le voile n'est pas une obligation dans le respect de la religion. Si les musulmans veulent avoir avec nous une communauté de société, ils doivent faire cet effort", conclut-elle.

00:00 Débat présidentiel

02:20 Marine Le Pen dans la retenue

02:50 Pouvoir d'achat

04:02 Suppression des impôts pour les jeunes

05:32 Union Européenne

07:10 Climat

08:06 Energie

10:04 Port du voile