Lyon : une manifestation prévue en ce 1er mai, un fort risque de débordements

Dès 10h, la place Jean Macé va accueillir des manifestants qui répondront aux appels des organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, CNT ou encore UNEF. Ces dernières annoncent "un 1er mai revendicatif" pour le début "d’un quinquennat de combats".

Les syndicats réclament notamment "la retraite à 60 ans à taux plein, l’augmentation générale des salaires, des pensions et des minimas, un Smic à 2000 euros » ou « le passage aux 32 heures hebdomadaire sans perte de salaire compensé par des embauches".

Le cortège partira à 10h30 de la place Jean Macé en direction de la place Bellecour. Reste à savoir si comme l’année passée des casseurs d’ultragauche s’infiltreront dans le défilé.

Le 1er mai 2021, les "antifas" s’étaient rapidement mis à dos les autres manifestants et notamment les syndicats en hurlant des slogans anti police et en s’en prenant au mobilier urbain. Une violente rixe avait même éclaté avec des membres de la CGT. Au total, 27 policiers et gendarmes avaient été blessés alors qu’ils encadraient le défilé, cinq interpellations avaient été menées.

"Nous nous interrogeons sur la facilité qu’ont ces groupuscules masqués, armés qui arrivent à pénétrer les manifestations. La CGT ne se laissera pas impressionner par ces pratiques fascisantes. Depuis toujours la lutte contre l’extrême droite fait partie de notre ADN" avait indiqué le syndicat dans un communiqué quelques jours après les faits.

Il semblerait que cette année, l'ultragauche décide de se contenter de son propre défilé du 1er-Mai. Il débutera à 12h30 place Bellecour et terminera place Colbert sur les Pentes de la Croix-Rousse.