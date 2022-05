Défilé du 1er-Mai : une participation à la hausse à Lyon, aucun débordement grave

Alors que 3000 personnes manifestaient à Lyon, 27 policiers avaient été blessés par des black blocs et cinq interpellations étaient menées.

Autant dire que ce dimanche, quelques jours après le second tour de l’élection présidentielle et dans un contexte social difficile, on pouvait s’attendre à un cortège garni et à de vives tensions avec les forces de l’ordre. D’autant que l’ultragauche appelait à sa propre manifestation entre la place Bellecour et la place Colbert.

Finalement, seule la première attente a été remplie. Car entre 4000 et 6000 personnes, selon la préfecture ou les organisateurs, ont marché dans les rues de Lyon, entre Jean-Macé et Bellecour en fin de matinée.

Les casseurs sont restés assez discrets. Il faut dire que l’an dernier, ils s’en étaient pris aux membres de la CGT, et le syndicat avait promis de faire le ménage à l’avenir.

Cela n’a pas empêché quelques black blocs de faire face aux policiers et de lancer des projectiles tels que des bouteilles ou des pétards arrivés à l’angle de la rue de la Barre et du quai Gailleton. En réponse, ils ont été la cible du canon à eau.

Difficile de retenir un slogan de ce cortège du 1er-Mai. Il a été question de retraites, d’Emmanuel Macron, de patriarcat, de la dissolution de la Gale ou encore de Palestine. Quelques élus lyonnais des majorités de la Ville de Lyon et de la Métropole s’étaient également retrouvés, alors qu’à Paris, un accord est sur le point d’être trouvé pour une alliance de la gauche aux législatives de juin.