Législatives : le policier Bruno Attal parachuté par Eric Zemmour à Vénissieux face à Taha Bouhafs

Ce mardi, Bruno Attal annonce avoir reçu l'investiture de Reconquête! pour se présenter sur ce territoire comprenant les communes de Vénissieux, Saint-Priest et Saint-Fons.

Le profil n'est pas choisi par hasard. Bruno Attal est policier, membre d'un syndicat, très présent sur Youtube où il se met en scène et passé plusieurs fois sur le plateau de Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna.

C'est une réponse envoyée par Eric Zemmour à la fois aux problématiques qu'il veut affronter dans les quartiers populaires de la circonscription, mais aussi à la candidature de la France Insoumise de Taha Bouhafs (NUPES).

Parachuté dans la 14e circo, comme Bruno Attal, le journaliste-militant avait été condamné pour injures publiques en raison de l'origine envers Linda Kebbab, syndicaliste policière originaire de Vaulx-en-Velin, avant de faire appel.

Une annonce de candidature qui a directement fait réagir Taha Bouhafs sur Twitter : "Cet agent de l’Etat qui parle de grand remplacement et qui stigmatise les musulmans et les français d’origine maghrébine ne gagnera que deux choses : une plainte en justice, une raclée électorale le 12 juin. Je défendrai l’honneur des habitants de Vénissieux, de St-Priest et de St-Fons".