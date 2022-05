Fusillades à répétition à Lyon : "On n'avait jamais vu cela dans notre ville" réagit Gérard Collomb

Localement, dans les quartiers, certains en ont profité pour prendre l'ascendant. En l'absence de clients et donc de revenus, des dettes se sont accumulées, sans possibilité de les rembourser à temps. D'où l'explosion depuis des tentatives de règlements de comptes, qui aboutissent parfois sur des morts.

Toutes les fusillades de l'agglomération lyonnaise ne sont pas nécessairement liées à des bisbilles entre dealers, mais une majorité l'est.

Le problème pour Grégory Doucet, c'est que cela coïncide avec son élection à l'été 2020. Depuis deux ans, il ne se passe pas trois mois sans que les armes de guerre ne fassent parler la poudre. La dernière en date, ce mercredi matin à Gerland, a fait un mort et trois blessés.

Si le maire écologiste de Lyon n'a que très peu de leviers à sa disposition, hormis la vidéoprotection, la prévention et la police municipale, ses opposants profitent de la brèche pour lui reprocher cette escalade inquiétante de la violence.

A l'instar de Gérard Collomb, qui, après les Gilets Jaunes, a décidemment le chic pour quitter des fonctions avant que la situation ne tourne au vinaigre. "Après des tirs répétés à la kalachnikov à la Duchère (trois blessés lors des derniers affrontements), un mort et trois blessés dans le quartier de Gerland. On n’avait jamais vu cela dans notre ville. La mairie doit comprendre que la sécurité est une priorité", dénonce sur Twitter l'ancien édile et ex-ministre de l'Intérieur.

Le constat est bon, mais quid des responsables pointés du doigt ?