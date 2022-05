Pollution aux perfluorés près de Lyon : l'eau potable de Saint-Genis n'est pas concernée selon la maire

Depuis la révélation de l'affaire de pollution aux perfluorés aux abords des sites Arkema et Daikin de Pierre-Bénite, beaucoup sont ceux qui craignent pour leur santé. En effet, ces produits utilisés pour leurs propriétés imperméabilisantes, ignifuges et antiadhésives peuvent avoir des conséquences sur le métabolisme humain.

Ces produits peuvent se retrouver dans les réseaux de distribution d'eau potable et donc atteindre les habitations. Marylène Millet, maire de Saint-Genis-Laval, commune limitrophe de Pierre-Bénite, a tenu à rassurer ses administrés ce vendredi. "L'eau potable fournie et consommée à Saint-Geni provient exclusivement du captage de Crémieux Charmy et n'est donc pas concernée par cette pollution", assure l'élue.

L'édile affirme cependant qu'elle restera "en contact avec les services de santé de l'Etat pour suivre les prochaines études qui seront menées". Enfin, pour venir en aide aux habitants de Pierre-Bénite qui risque de voir leur stade de foot fermé, Marylène Millet a proposé au maire voisin Jérôme Moroge "d'accueillir une partie de l'activité habituellement prévue sur ce terrain".