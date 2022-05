Législatives à Lyon : Jean-François Auzal (PRG) en alternative à la NUPES dans la 3e circonscription

Ce samedi, le PRG a annoncé sa décision de faire confiance à Jean-François Auzal, président de la section locale, pour porter ses couleurs dans la 3e circonscription du Rhône.

Il incarnera donc l’alternative à Marie-Charlotte Garin (NUPES) pour les électeurs de gauche réfractaires à la Nouvelle Union créée par Jean-Luc Mélenchon et tentera de succéder à Jean-Louis Touraine.

Cet entrepreneur âgé de 58 ans a été adjoint au maire du 8e arrondissement de Lyon de 2014 à 2020. Il souhaite porter les valeurs de "la laïcité, de l’humanisme et de l’universalisme".

Décrit comme "un vrai gone, un homme de valeur et d’engagement", Jean-François Auzal correspond à la stratégie du Parti Radical de Gauche qui assure que "la gauche mérite mieux que le sacrifice de ses valeurs fondatrices dans des compromissions électoralistes, des manoeuvres politiciennes et des parachutages népotiques".