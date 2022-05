Coupure des subventions régionales à la Ville de Grenoble : pour le RN, Laurent Wauquiez "n'a pas toujours été aussi ferme"

Dans un communiqué, les élus RN à la Région rappelle que le président LR avait refusé la création d'un observatoire régional de lutte contre l'islamisme et le séparatisme dans le sport et l'éducation en décembre dernier. Selon le groupe Rassemblement National, un nouvel amendement intitulé "Contre tout séparatisme religieux dans les espaces et équipements sportifs régionaux", avait également été refusé en mars dernier.

"Aujourd’hui Laurent Wauquiez dénonce les dérives du séparatisme religieux alors qu’il en chérissait les causes hier. Et pourquoi coupe-t-il les subventions à la ville de Grenoble seulement aujourd’hui alors que les dérives de la municipalité d’Éric Piolle perdurent depuis 2014 ?", s'interrogent les élus régionaux d'extrême-droite.