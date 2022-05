Sud de Lyon : la circulation des trains interrompue pendant 40 heures dès ce vendredi soir

"Etape clé dans la modernisation de la gestion des circulations en Auvergne-Rhône-Alpes, elle télécommandera les huit postes d'aiguillage de la rive gauche du Rhône, de Tain l'Hermitage à Bollène", précise la SNCF. A compter de ce vendredi 23h et jusqu'à dimanche 15h, ce sont donc huit postes d'aiguillage supplémentaires qui seront centralisés à Lyon.

Une opération d'ampleur qui va entrainer des phases d'arrêt total de la circulation des trains.

Ainsi, samedi et dimanche, aucun train ne circulera dans le sud lyonnais et des cars de substitutions seront mis en place. A compter de lundi et jusqu'au 3 juillet, 85% des circulations seront assurées mais quelques horaires TGV seront modifiés. Puis des adaptations seront encore nécessaires l'été prochain, ce qui entrainera la suppression de quelques trains régionaux, de l'ordre de 5% des circulations.

Toutes les informations sur les horaires sont à retrouver sur le site internet de la SNCF.