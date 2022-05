Lyon : la fusion de Cardinal avec le luxembourgeois Eaglestone annoncée ce lundi

Mise à jour à 11h30 : Comme prévu, l'officialisation s'est faite dans la matinée.

"Ce rapprochement me permet d’assurer l’avenir et la pérennité de l’entreprise que j’ai construite ces 20 dernières années en continuant à la diriger et en nous intégrant dans un groupe partageant les mêmes valeurs que nous à savoir l’entrepreneuriat, la passion pour l’architecture et la volonté de contribuer au dynamisme des villes, a réagi Jean-Christophe Larose. Nous avons encore de belles pages à écrire maintenant ensemble de cette aventure commune offrant un magnifique potentiel de croissance à tous nos collaborateurs. Nous croyons beaucoup dans les synergies à développer avec le groupe Eaglestone et sa filiale parisienne Interconstruction qui va nous permettre de développer davantage notre présence et positionnement au niveau national et international".

Article initial : Selon le Journal du Dimanche, le groupe lyonnais Cardinal va fusionner avec Eaglestone, une société luxembourgeoise de promotion immobilière.

Cardinal avait missionné la banque Edmond de Rotschild il y a quelques mois pour dénicher le partenaire qui l’aiderait à mieux accompagner sa croissance continue et à débloquer des marchés dans de nouveaux pays.

Le PDG Jean-Christophe Larose, qui peut se targuer d’afficher un chiffre d’affaires annuel de 200 millions d’euros, a prévenu jeudi ses équipes essentiellement réunies au siège lyonnais, le fameux cube orange de la Confluence.

La future alliance franco-luxembourgeoise prévoit de réaliser 800 millions d’euros de chiffre d’affaires en Europe à court terme, et un milliard à moyen terme. Jean-Christophe Larose en restera le patron, mais nos confrères du JDD indiquent qu'il prévoit ensuite de se retirer au terme des trois prochaines années.

Cardinal a profité à Lyon d’un marché florissant, ce qui a occasionné l'ouverture de plusieurs enquêtes, y compris dans le cadre des Panama Papers. Grâce à Gérard Collomb, Jean-Christophe Larose a mis la main sur la Confluence (siège d’Euronews et du Progrès, King Charles, Lumen, Pavillon 52...). Le groupe réalise également des résidences étudiantes et des hôtels comme le Mama Shelter ou le MOB Hotel.