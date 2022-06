Lyon : la Vegan Place s’installe sur la place de la République

Différentes associations de protection des animaux et de l’environnement comme One Voice ou Sea Shepherd présenteront des solutions concrètes et leurs actions ce samedi dans la cadre de l’édition 2022 de la Vegan Place. Celle-ci se tiendra de 12h à 18h sur la place de la République, dans le 2e arrondissement de Lyon.

L’objectif est clair : "faire découvrir […] qu’une autre façon de s’alimenter, sans produits d’origine animale, est à la fois, simple, accessible et pleine de surprises", présente dans un communiqué l’association L214, organisatrice de l’évènement. Autrement dit, ce village vegan permettra d’en apprendre plus sur "un mode de vie respectueux des animaux et de la planète."

Hormis les présentations des associations, des stands de restaurants et d’épicerie seront également mis en place afin de faire "découvrir l’alimentation végétale", poursuit L214.