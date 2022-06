Les professionnels du handicap appelés à manifester ce mercredi à Lyon

Partout en France, et depuis quelques mois, les acteurs du handicap sont confrontés à une pénurie de professionnels qualifiés. De premières avancées ont été annoncées par le gouvernement avec l’extension du Ségur de la santé à une partie des professionnels du secteur. Dans un communiqué, le collectif Handicap 69 explique que certains des salariés restent encore écartés de ces mesures. De plus, il explique que les établissements et services médico-sociaux rencontrent des difficultés majeures concernant le versement des premières revalorisations annoncées. Ce qui engendre des conséquences sur l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

"Engagés et passionnés, l’ensemble des professionnels indispensables pour accompagner les personnes en grande vulnérabilité sont à bout et beaucoup décident d’abandonner. Depuis plusieurs mois, les associations font face, impuissantes, à cette situation qui impacte directeur les conditions de vie des résidents et leur sécurité", explique le collectif Handicap 69.

Avec 37 associations, le collectif Handicap 69 lance un nouvel appel à mobilisation pour exiger la reconnaissance de tous les professionnels des métiers de handicap. L’objectif de cette nouvelle action, interpeller le Département du Rhône, la Métropole de Lyon, l’Agence Régionale de Santé et ainsi que l’ensemble de la sphère politique à propos des difficultés qui demeurent. "Comme par exemple le financement des mesures d’augmentation qui n’est toujours pas acquis. De plus, les professionnels des services administratifs, des services généraux et de direction ne sont toujours pas inclus dans les mesures du Ségur. Et pour finir, l’attractivité du secteur reste à relancer, avec encore de nombreux postes vacants dans les métiers de l’accompagnement et du soin qui vienne impacter la qualité de vie des personnes accompagnées."

Personnes accompagnées, professionnels, parents ou encore bénévoles sont invités à se rassembler pour faire à nouveau entendre leur voix, ce mercredi, à l’occasion d’une grande déambulation suivie d’un pique-nique solidaire. Cette mobilisation commence à 11h30 au parc de Gerland.