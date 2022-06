Législatives à Lyon : en distribuant des faux chèques, Benjamin Badouard (NUPES) était-il dans l'illégalité ?

Mercredi matin, au coup d'envoi du baccalauréat, le candidat NUPES de la 4e circonscription du Rhône Benjamin Badouard s'est rendu à la sortie des épreuves de philosophie. Et a alpagué les lycéens pour leur présenter son programme et convaincre ceux qui ont au moins 18 ans de voter pour lui.

Sauf que l'élu écologiste, co-président de son groupe à la Métropole de Lyon, a également fait une distribution de chèques en bois. Les documents imprimés se présentaient sous la forme d'allocations d'autonomie jeunesse, avec un montant de 1063 euros. "Pour l'instant c'est un chèque en bois. Par contre, si tout le monde vote pour la NUPES ce week-end, ce sera un vrai chèque", indique Benjamin Badouard dans une vidéo qu'il a tourné durant son action.

En quoi cette promesse flirterait avec l'illégalité puisque Jean-Luc Mélenchon axe fortement sa campagne sur la promesse d'un SMIC à 1500 euros par exemple ? Le fait de distribuer des chèques ou des bons, même fictifs, est répréhensible.

L'article L106 du code électoral dit : "Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros".

Interrogé par la rédaction ce jeudi en marge du match de football organisé avec Marie-Charlotte Garin et Hubert Julien-Laferrière, Benjamin Badouard s'est défendu : "Ça a déjà été fait, on le dit que c'est un chèque en bois et on a bien demandé aux élèves s’ils avaient 18 ans. C’est une façon d’interpeller les jeunes".

L'ancien président du collectif anti-pub Plein la Vue a ensuite pris l'exemple d'une campagne de 2014 durant laquelle il avait distribué des pommes : "La commission électorale nous avait dit que c’était légal".