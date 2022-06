Insécurité, urinoirs, aménagements et maison du projet : la Guillotière au point mort

La France prenait connaissance des problèmes que rencontrent les habitants de la place Gabriel-Péri et de ses alentours. Trafic de drogue et de cigarettes, marché sauvage, dégradation sanitaire ou encore faits de violence : l'oeil de la presse et la mobilisation des riverains avaient forcé les autorités à agir.

Les collectivités locales avaient donc fait plusieurs promesses pour "apaiser" cet espace public. Entre celles qui n'ont pas été tenues et celles dont les résultats sont peu probants, l'heure est venue de faire un premier bilan d'étape dans ce processus de transformation.

"On a peur des balles perdues"

Mardi après-midi, dans le 7e arrondissement de Lyon. Trois équipages de CRS assurent la sécurité sur la place Gabriel-Péri. Les lieux sont donc plutôt calmes, même si des vendeurs à la sauvette interpellent toujours les passant pour leur vendre des contrefaçons de cigarettes.

Deux "boro, boro" plus tard, nous rencontrons Nathalie Balmat, présidente fondatrice de l'association "la Guillotière en Colère" qui représente "des milliers" d'habitants à bout de nerfs. L'échange a à peine commencé que sous nos yeux, la police plaque au sol un fuyard Grande rue de la Guillotière pour procéder à son arrestation. "Ça ne nous choque même plus, c'est multi-quotidien", lâche celle qui habite le quartier depuis 30 ans.

Elle dresse un constat : "le marché sauvage est peut-être moins actif qu'avant" mais la délinquance gangrène toujours les lieux.

"Avant on avait l'habitude qu'ils s'agressent entre eux au couteau, on pouvait s'éloigner (...) maintenant on a peur des balles perdues", poursuit-elle en craignant désormais ces fusillades qui se font de plus en plus nombreuses, ici comme ailleurs dans l'agglomération.

"Les gens prennent des anxiolytiques et des antidépresseurs"

Après des années de combat, Nathalie Balmat note que de nombreux adhérents ont décidé de partir. "Les gens prennent des cachets pour dormir, des anxiolytiques, des antidépresseurs (...) la santé mentale des habitants est altérée". Elle note cependant une prise de conscience du préfet Pascal Mailhos et de son délégué à la Sécurité Ivan Bouchier qui rencontre régulièrement le collectif d'habitants. Pour elle, la Brigade Spécialisée de Terrain de la police nationale "fait un travail formidable" et permet de réduire l'insécurité.

Cependant, la mobilisation accrue des forces de l'ordre n'est qu'une solution temporaire et ne résoudra pas tous les problèmes. Alors main dans la main, préfecture, Ville et Métropole de Lyon ont décidé d'enclencher la transformation du quartier.

Des aménagements encore trop timides

Le premier aménagement notable a été réalisé par la Métropole de Lyon. Il s'agit de la création d'un passage piéton reliant la place Gabriel-Péri à la place Ballanche. Ce dernier a pour but de réduire les bouchons et les coups de klaxon qui provoquent des nuisances sonores.

Pour le moment, les habitants que LyonMag a interrogés évoquent un effet inverse. "Ce passage piéton est très dangereux donc les gens continuent d'utiliser les quatre anciens", témoigne un riverain. Pire, les automobilistes klaxonneraient encore plus qu'avant et les embouteillages seraient plus importants.

De son côté, la Métropole de Lyon affirme être "encore en cours d'analyse". "Le passage piétons est plutôt bien reçu par les utilisateurs, quelques ajustements seront proposés pour résoudre les problèmes identifiés, notamment les remontées de file de véhicules", poursuit-elle.

Alors les riverains sont partagés quant à la volonté à peine cachée des écologistes de la Ville et de la Métropole de piétonniser certaines zones du quartier, comme le nord de la rue de Marseille. Les élus verts font également la promotion de la méthode "décoration/végétalisation" pour apaiser les lieux.

Les fresques et les plantations ont également du mal à convaincre. Ces dernières subissent très vite des dégradations et deviennent parfois des lieux de dépôt sauvage de déchets, parfois liés au trafic et à la consommation de drogue, comme sur la place Mazagran. Il n'est en effet pas rare de retrouver des seringues usagées parmi les copeaux de bois qui habillent les abords de l'aire de jeu pour enfants très souvent squattée par des toxicomanes.

"Plus globalement, sur le quartier, nous sommes encore en cours d'étude de propostitions, pour pouvoir revenir auprès des habitants d'ici quelques mois", réagit la Métropole de Lyon.

Des conditions sanitaires de plus en plus difficiles

Ce qui nous amène à une autre problématique très importante du quartier de la Guillotière : la propreté. Depuis plusieurs années, les voies qui bordent la Grande Rue sont sales. Poubelles débordantes, restes d'alcool provenant des nombreux commerces transformés en bars clandestins ou encore urine contre les murs : les piétons sont souvent obligés de retenir leur respiration pour traverser certains endroits.

Pour l'urine, la Métropole a décidé d'installer des toilettes ouvertes ici et là. "Ça déborde, ça pue ! C'est une catastrophe", affirme Nathalie Balmat. La présidente de "la Guillotière en Colère" révèle que "certains adhérents interdisent leurs enfants de regarder par la fenêtre pour éviter de tomber sur les parties génitales souvent exhibées des utilisateurs de ces urinoirs".

Pour tous ces maux, "la Guillotière en colère" a décidé de porter plainte contre la Ville de et la Métropole de Lyon auprès du tribunal administratif. La saisine a été faite début juin et la procédure suit son cours.

Un "enfumage" de la part des écologistes

Ces problèmes sont donc connus de tous. Pendant près d'un an, les élus écologistes ont mené des concertations et animé des ateliers pour réfléchir à la manière d'agir. La restitution de ce travail de consultation était censée être donnée au mois de mai lors de l'ouverture de la Maison du Projet. L'inauguration a été reportée au 9 juin.

Mais le 17 juin, rien n'a encore été fait. Cela n'étonne pas Nathalie Balmat. "Je ne m'attendais pas à grand chose, ils sont coutumiers de ces techniques d'enfumage", assure-t-elle. "Ils divisent tout le monde, font des réunions entre eux avec beaucoup d'élus mais ne font jamais rien", poursuit la représentante de "la Guillotière en Colère".

Le service presse de la Ville de Lyon n'a pas donné suite à nos solicitations répétées sur ce retard d'ouverture de la Maison du Projet.

Statu quo donc pour le moment autour de la place Gabriel-Péri. Les mois à venir risquent d'être déterminants. Les actions des élus seront scrutées par tous. "Si on continue comme ça, tout Lyon deviendra comme la Guillotière dans cinq ans", conclut Nathalie Balmat.

L.M.