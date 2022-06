Région Auvergne-Rhône-Alpes : Najat Vallaud-Belkacem (PS) exclut un élu mis en examen pour agressions sexuelles sur mineures

Elu à Crest (Drôme) et à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, il est soupçonné d’avoir, dans le cadre de cours individuels car il est professeur de guitare au Conservatoire de Valence, réalisé des attouchements sur deux adolescentes entre 2020 et 2022. Samuel Arnaud a partiellement reconnu les faits. A noter que trois autres collégiennes ont été entendues par les gendarmes mais n'ont pas signalé de comportements abusifs de la part de Samuel Arnaud.

Après le début de sa garde à vue mercredi puis son passage devant le juge d'instruction, il est désormais placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d’entrer en contact avec ses victimes mais aussi avec des mineurs.

Le Parti socialiste a réagi immédiatement en l’excluant "sans délai".

Même sanction du côté de Najat Vallaud-Belkacem, présidente du groupe socialiste à la Région Auvergne-Rhône-Alpes. "Nous lui demandons également de prendre ses responsabilités et de démissionner sans délai de l’ensemble de ses fonctions électives. Les conseillers régionaux du groupe Socialiste, Écologiste et Démocrate apportent leur soutien plein et entier aux victimes et à leurs familles", écrit l’ancienne ministre de l’Education nationale.