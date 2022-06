Lyon : le maire LR du 2e arrondissement signale un tag anti-police sur Twitter, les écologistes lui tombent dessus

Le maire LR du 2e arrondissement a beau être avenant et rouler en trottinette électrique, il fait régulièrement l’objet de raids des élus de la majorité.

Samedi, son tort aura été de poster sur Twitter la photo d’un tag anti-police "ACAB" réalisé sur un immeuble à l’angle de la rue de Créqui et du cours Gambetta. Et de demander à la Ville de Lyon de "faire nettoyer" le tag, tout en mentionnant la maire du 3e arrondissement Véronique Dubois-Bertrand et l’adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi.

Première réponse immédiate et cinglante d’Audrey Hénocque. La 1ère adjointe au maire de Lyon écrivait : "Les tags insultants sont immédiatement nettoyés lorsqu'ils sont constatés. Si vous êtes motivé par l'intérêt général, au lieu de faire des tweets, merci d'appeler le PC de la police municipale au 04 72 10 39 00 la prochaine fois que vous constatez un problème sur la voie publique".

Bonne ambiance.

"La Ville de Lyon et sa direction Cadre de Vie effacent systématiquement et rapidement tout tag à caractère raciste ou injurieux, et cela sans besoin de "contrat façade nette". J’espère qu’en tant que maire d’arrondissement vous le savez bien et que vous avez leurs coordonnées", renchérissait Vincent Monot, élu écologiste du 7e arrondissement.

Quelques commentaires faisaient remarquer aux intéressés que Toodego avait une efficacité variable.

Olivier Berzane, maire du 8e arrondissement, venait enfoncer le clou. Les deux hommes se sont déjà durement chamaillés sur les réseaux sociaux. Là, l’écologiste estime que le Républicain a "besoin d’une formation" : "Donc en tant que Maire du 2e vous ne connaissez pas les services de la ville à prévenir pour faire retirer des tags d’insultes envers nos policiers !!! Parce que Twitter c’est pas le bon moyen".

Cachez ce tag que je ne saurais voir sans Twitter.