Condamnation de Pinar Selek : "l’arbre qui cache la forêt" de la répression turque selon les élus de Lyon en Commun

La Cour Suprême de Turquie a condamné Pinar Selek le 22 juin dernier à la prison à perpétuité et au versement de lourds dommages et intérêts.

Universitaire, écrivain, militante turque pacifiste et féministe, elle est engagée dans la défense des droits humains et exilée politique en France.

Lyon en Commun et Métropole en Commun se joignent à la demande émise par la Coordination des collectifs de solidarité avec Pinar Selek, citoyenne d’honneur du 1er arrondissement de Lyon depuis 2015, pour interpeller l’Etat français et appeler son soutien.

Pinar Selek "subit la répression de l’Etat turc" depuis 1998, selon les élus. Elle a été accusée pour ses recherches sur la communauté kurde, de soutien au Parti des travailleurs du Kurdistan ainsi que d’attentat terroriste suite à une explosion sur le marché d’Istanbul. Elle a été acquittée quatre fois par la justice turque car il s’agissait finalement d’une explosion accidentelle. Néanmoins, l’Etat turc a toujours fait appel de ces décisions.

"La condamnation de Pinar Selek est malheureusement l’arbre qui cache la forêt, quant à la criminalisation et à la répression systématique de celles et ceux que le président Erdogan considère comme des opposants politiques", dénoncent les élus lyonnais dans un communiqué de presse.

Leur volonté est de défendre et combattre toutes les formes d’atteinte à la liberté d’expression en Turquie.