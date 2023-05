Une farce électorale ? Décryptage du premier tour de l'élection présidentielle turque à Lyon

Cette information semble s'être évaporée dans l'air, non rendue publique, délaissée par les médias, restant muette sous la coupole du Consulat de Turquie à Lyon.

Des résultats aux airs de mystère

Néanmoins, une fois ces résultats retrouvés, ils se révèlent spectaculaires. Le candidat Recep Erdogan, porté par les islamistes démocrates de l’AKP et les nationalistes du MHP, caracole en tête avec un score ahurissant de 86,29%. Loin derrière, l'opposition de centre-gauche empoche 11,86% des voix, Sinan Dogan, le nationaliste dissident, se voit relégué à un infime 1,10%...

Ce raz-de-marée pour les islamo-conservateurs invite à une comparaison avec l'Anatolie profonde où Erdogan règne sans partage. À titre de comparaison, à Istanbul le Président sortant fait 49%, à Ankara, capitale turque, il n'obtient que 46% des voix. Comment expliquer que Lyon et Clermont lui offrent une adhésion surpassant de 40 points celle de la capitale de sa propre patrie?

De troublantes conditions de scrutin

Ce constat étrange reprend les inquiétudes exprimées par la députée Renaissance Sarah Tanzilli quant aux conditions de ce scrutin. Elle évoque notamment un maillage dense d'associations proches du parti au pouvoir en Turquie au sein de la Métropole de Lyon et des réseaux divers.

Cette situation avait déjà suscité une vive tension lors d'une tentative de supervision de ces élections présidentielles sur le sol turc par une délégation de Français invités, dont moi, par le Parti de la Gauche Verte, et dont la plupart des membres furent arrêtés à leur arrivée à Istanbul…

Le scrutin s'est déroulé dans un lieu unique pour toute l’Auvergne-Rhône-Alpes : l’association DITIB, peu accessible, alors que d’autres salles auraient pu être louées. Ce lieu de culte, ancien refuge des urnes où se devaient retentir les échos de la démocratie, avait précédemment accueilli les élections au Consulat de Turquie à Lyon.

Sarah Tanzilli dénonce une violation de la loi antiséparatisme de 2021 qui interdit la tenue de toute élection étrangère ou française sur le territoire de la République, dans un lieu de culte. Accusation également reprise par la maire LR de la commune de Décines, Laurence Fautra. Une loi décriée par le président turc qui avait déclaré que son adoption porterait un "coup de guillotine à la démocratie française".

Violences et recours rejetés : un scrutin sous tension

En plus de la non-publication des résultats et de leur tenue dans un lieu de culte, des agressions physiques envers des assesseurs proches du parti de la gauche verte ont été signalées dans le bureau de vote. Ahmet Tuna Altinel a notamment été pris à partie par des individus probablement proches d’organisations ultra-nationalistes alliées à Erdogan et empêché de surveiller le vote. Pour d'autres organisations, comme le CHP, principal parti d'opposition, la surveillance des opérations a été possible.

Malgré cette atmosphère tendue, tous les recours visant à contester le lieu de vote et les conditions de ce dernier, notamment ceux déposés par les Amitiés Kurdes de Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, ont été rejetés. À l'heure où je rédige ces lignes, le second tour se tiendra au même endroit que le premier. Car contrairement à notre région, les Turcs dans leur ensemble n'ont pas donné une majorité absolue à un candidat au premier tour...

Romain Blachier