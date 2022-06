Alexandre Portier : "Une droite refermée, repliée sur elle-même, ça ne marche pas"

Elu député LR de la 9e circonscription du Rhône, Alexandre Portier succède à Bernard Perrut. "On a mené une campagne de complémentarité pour bénéficier de l'expérience du terrain et apporter du renouvellement sur les sujets et les préoccupations", déclare le néo-parlementaire.

Proche de Laurent Wauquiez mais aussi d'Alexandre Vincendet, soit deux courants bien distincts chez les Républicains, Alexandre Portier devra-t-il trancher ? "Ce qui compte, c'est le travail d'équipe. Une droite refermée, repliée sur elle-même, ça ne marche pas. On a gagné sur l'unité et le rassemblement dans le Beaujolais".

La France se trouve dans une situation politique inédite, en l'absence de majorité absolue dans ces proportions. "Tout ce qui est dans l'intérêt du Beaujolais et du pays, je vote. Tout ce qui est néfaste, je m'y oppose. Avec une opposition exigeante et constructive", promet Alexandre Portier.

Professeur de philosophie au lycée, il veut "investir sur la jeunesse et les générations qui viennent. On a une lame de fond en matière de petite enfance. On n'en parle jamais durant les campagnes électorales et pourtant c'est le quotidien des gens. (...) Demain on aura des couples et des mamans qui auront de plus en plus de difficultés à faire garder leurs enfants.

Formation et salaires des assistantes maternelles".

Alexandre Portier est notamment revenu sur la polémique People & Baby suite à la mort d'un nourrisson à Lyon. Le député réclame des "contrôles plus fréquents et des formations plus poussées".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Fin de la dynastie Perrut

00:33 Soutien de l'extrême-droite

01:14 Droite unie ?

01:56 Majorité relative

03:17 Présidence de l'Assemblée

03:50 Elisabeth Borne

04:29 Motion de censure ?

04:39 Commission des finances

05:24 Avortement

08:29 Valeurs d'Alexandre Portier

09:27 Pap Ndiaye

13:08 Crèches privées

14:50 Service public