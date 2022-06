Lyon : les correcteurs du baccalauréat en grève ?

Alors que les épreuves du baccalauréat ont commencé, la CGT Educ’action de l’académie dépose un préavis de grève. L’origine de leurs revendications s’explique par les convocations démultipliées par l’augmentation du nombre de candidats au CAP dans les CFA privés en raison de la loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel". Ces convocations s’ajoutent aux activités professionnelles habituelles des PLP en fin d’année.

En effet, de nombreux enseignants ont été convoqués pour évaluer les écrits et les oraux de baccalauréat. Le syndicat précise dans un communiqué de presse que : "évaluer les oraux requiert une lourde préparation en amont de l’épreuve, impossible à assurer sérieusement en cas de convocation simultanée pour les écrits."

Selon eux, les enseignants appelés à évaluer le brevet souffrent également et ne peuvent pas réaliser leur travail correctement dû à la surcharge de travail. Certains professeurs se retrouvent convoqués pour corriger le brevet et le bac en même temps.

Les syndicats CGT Educ’action lyonnais revendiquent ainsi un autre projet d’Ecole et déposent un préavis de grève à partir de ce lundi et jusqu’à jeudi 7 juillet pour l’académie. Ils demandent la prise en compte par les convocations du temps de préparation nécessaire dans certaines disciplines comme les Lettres et la non-convocation d’enseignants sur des épreuves de brevet et de bac pour une même session.