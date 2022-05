Bac 2022 : "la pression arrive" pour les lycéens

L’heure tourne pour les lycéens : leurs épreuves de spécialités du bac arrivent dans quelques jours. Initialement prévues en mars, elles ont été décalées au 11, 12 et 13 mai.

"Ayant fini le programme dans notre lycée, [ce retard] nous a permis de bien retravailler les chapitres", affirme Cécile, en Terminale. Avec les vacances, les lycéens ont pu commencer ou continuer leurs révisions. Elles vont se poursuivre, pour certains, "jusqu’à la dernière semaine avant les examens qui sera libérée."

Avec des examens de niveau réguliers et des sujets blancs, "niveau préparation, on est bien entourés", ajoute la lycéenne pour son cas. Grâce à ces temps de révisions, Cécile se sent "plutôt confiante et pas trop stressée" mais "la pression du bac arrive quand même."

Une réforme qui divise

Pour rappel, avec la nouvelle réforme du bac, les lycéens ont dû choisir, en Première, trois spécialités comme Sciences Economiques et Sociales, Histoire Géographie Géopolitique et Sciences Politiques ou encore Langues et Cultures Etrangères.

Sur trois, ils en ont abandonné une à la fin de leur année de Première pour la passer en épreuve de bac en même temps que celle de français. Le volume d’heure des deux dernières a augmenté en Terminale et elles sont passées en épreuves anticipées en mars ou ici en mai.

La note finale du bac est composée à 60% des épreuves finales (français, philosophie, spécialités, français et Grand Oral) et à 40% des notes du contrôle continu décidées par les professeurs.

Pour certains, cette réforme est perçue de façon positive car "le stress est réparti sur toute l’année et c’est plus bénéfique à ceux qui stressent quand tout se joue en un examen", explique Antoine, en Terminale avec comme spécialités SVT et maths.

Mais, pour d’autres comme Cécile, c’est "une grosse pression tout au long de l’année car la moindre mauvaise note compte pour le bac, il y a beaucoup d’enjeux."