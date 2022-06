Conflit Métropole-Région sur le SRDEII : Laurent Wauquiez dénonce le mutisme de Bruno Bernard

Et notre rédaction dévoilait le contenu d'un courrier glacial de Bruno Bernard à Laurent Wauquiez concernant le SRDEII (Schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation). Le président écologiste de la Métropole de Lyon regrettait qu’aucun "document proche d’être finalisé, comprenant à la fois les ambitions, les moyens, les coopérations et le calendrier détaillé d’opérationnalisation qu’un tel schéma sur 7 ans devrait donner à voir, ne nous a été transmis". Et en profitait pour attaquer son homologue de la Région sur certaines décisions, comme le retrait de subventions au monde culturel.

Une version démentie par l'entourage de Laurent Wauquiez qui révèle que la Métropole de Lyon est "la seule collectivité à ne pas avoir répondu" aux échanges pour fixer les grandes orientations économiques 2022-2028 du territoire. "Ils ont eu aussi ce souci avec le Contrat de plan Etat-Région. Même les petites communes ont répondu", poursuit-il.

Le président en personne a glissé un tacle à Bruno Bernard lors d'une conférence de presse matinale, estimant que ce n'était pas son problème si la plus grande collectivité d'Auvergne-Rhône-Alpes après la sienne ne parvenait pas à répondre dans les temps.

Une position partagée par le Ceser et son président Antoine Quadrini. Ce dernier a noté "l'absence de contribution de la Métropole de Lyon, contrairement aux autres métropoles régionales. Nous rappelons combien, dans une logique de cohérence, la mobilisation de l'ensemble des acteurs est pourtant nécessaire".