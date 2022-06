SRDEII : Bruno Bernard (Métropole de Lyon) vole dans les plumes de Laurent Wauquiez (Région)

Les élus devront notamment se pencher sur le compte administratif 2021, le plan tourisme du mandat et sur le SRDEII. Le Schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation doit fixer les grandes orientations économiques 2022-2028 de la collectivité présidée par Laurent Wauquiez.

Le SRDEII doit normalement être réalisé en concertation avec les collectivités locales. Normalement. Sauf que selon nos informations, la Métropole de Lyon entend bien faire entendre sa voix à défaut d’avoir été suffisamment consultée à son goût.

Dans un courrier daté du 21 juin dernier et que notre rédaction s'est procurée, le président écologiste Bruno Bernard s’adresse à Laurent Wauquiez pour lui indiquer dans un premier temps qu’aucun "document proche d’être finalisé, comprenant à la fois les ambitions, les moyens, les coopérations et le calendrier détaillé d’opérationnalisation qu’un tel schéma sur 7 ans devrait donner à voir, ne nous a été transmis".

Sur la base de ce constat, Bruno Bernard estime que "cette approche (…) fait douter de votre volonté réelle d’engager nos deux collectivités dans des collaborations pourtant essentielles pour l’amélioration de la qualité de vie des habitants de toute la Région et pour relever, ensemble, les défis majeurs auxquels nous sommes confrontés".

Le président de la Métropole liste ensuite une série de dossiers qui font l’objet d’une mésentente avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes : la coupe des subventions au monde culturel bien sûr, mais aussi le "refus de flécher des fonds européens FEDER sur le projet métropolitain d’aménagement de voies de covoiturages sur les anciens tronçons A6/A7", la baisse des aides à la conversion des véhicules professionnels ou encore le désengagement du soutien aux Worldskills Lyon 2024.

Les Verts se rebiffent

"La Métropole de Lyon a besoin de pouvoir compter sur une Région qui donne de la visibilité et de la réalité à ses financements et ses priorités d'action. À l'heure actuelle, vous n'offrez ni l'une ni I'autre, et ce sont les Grands Lyonnaises et Grands Lyonnais et, au-delà, les habitants de la Région, qui souffrent de ces retards et revirements", prévient Bruno Bernard.

En guise de conclusion de son courrier à Laurent Wauquiez, l’écologiste le plus puissant de France prononce sa sentence : pas de soutien en l'état au SRDEII, feuille de route du mandat régional, que doivent voter les conseillers cette semaine. "Je vous informe que nous ne répondrons pas de façon formelle aux projets de schémas actuellement en travaux. Nous sommes néanmoins prêts à concrétiser, avec la Région, de très nombreux projets qui portent en eux I'amélioration rapide, visible et dans la durée, de la qualité de vie des habitants de la Métropole de Lyon", conclut Bruno Bernard.

Depuis déjà deux ans, les relations sont de plus en plus froides voire inexistantes sur certains dossiers entre celui qui lorgne sur les Républicains et les Verts lyonnais. Jusqu’à quand ?