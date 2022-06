Depuis Lyon, il gérait un trafic de cannabis à Mayotte

L'homme est soupçonné d'avoir mis en place un trafic de drogue entre Lyon et Mayotte. L'individu achetait de la résine de cannabis et l'envoyait par colis à son frère et qui procédait à la vente du produit sur l'île.

Une perquisition à son domicile a permis aux enquêteurs de mettre la main sur 780 euros. En garde à vue, le suspect a reconnu avoir envoyé une trentaine de plaquettes de résine de cannabis à son frère. Un trafic juteux puisqu'une plaquette achetée 450 euros se revendait 1200 euros à Mayotte. Les deux frères auraient ainsi généré 22 500 de bénéfice. Une somme qui profitait à la compagne du suspect. Cette dernière a avoué avoir utilisé cet argent pour régler des dépenses courantes ainsi qu'un voyage dont un à Dubaï.

Le couple sera convoqué devant la justice en 2023.