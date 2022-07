Lyon : la justice requiert un procès aux assises pour l’ancien patron de l’office des stupéfiants

Le commissaire François Thierry, ancien patron de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) de 2010 à 2016, voit son avenir s’assombrir un peu plus.

Pour rappel, l’ex-agent est poursuivi pour "faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique, complicité de faux, complicité de trafic de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs", après le fiasco de son opération "Myrmidon" en 2015.

Selon Le Monde, le parquet de Lyon a réclamé dans cette affaire un procès aux assises dans son réquisitoire définitif rendu ce lundi. Toujours selon nos confrères, l’ancien grand flic sera aussi poursuivi pour "destruction de document concernant un crime ou un délit", soupçonné d’avoir fait disparaitre des dossiers de son ancien service, l’OCRTIS.

En cause, les liens tissés avec Sofiane Hambli, important trafiquant de drogue, et informateur privilégié de M. Thierry, dont la "fausse" garde à vue est à l'origine des mises en examen de l'officier de police judiciaire et de deux magistrats du Parquet de Paris.

La mission, inédite par son importance, consistait à approcher des figures du trafic de stups pour suivre la marchandise via des livraisons surveillées, jusqu'à pouvoir identifier le revendeur et le mettre hors-jeu.

Mais, le 3 août 2012, la ligne jaune semble avoir été franchie. L'indic, en la personne de Sofiane Hambli, surnommé la "Chimère", purge une peine d'emprisonnement à Nancy. Le commissaire Thierry organise alors son extraction pour le mettre en garde à vue dans une chambre d'hôtel proche des locaux de l'Office à Nanterre. Le placement en garde à vue pour 48h est autorisé par les deux magistrats mis en cause.

Durant cette "fausse" garde à vue, Sofiane Hambli passe des appels téléphoniques à des trafiquants basés au Maroc, et ce dans le but d'obtenir des renseignements sur une opération. Il pilote ainsi une importante livraison de cannabis dans le sud de l'Espagne. La drogue est alors entreposée quelques jours dans une villa appartenant à l'indic, avant d'être acheminée par "go fast" sur Paris.

Le 17 octobre 2015, une cargaison de 7 tonnes de cannabis dispatchée dans plusieurs camionnettes est saisie par la DNRED (Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières). Problème, les fourgons sont stationnés dans le très chic XVIème arrondissement de Paris, devant l'appartement d'un certain…Sofiane Hambli. Il s'agit d'une prise d'envergure, les médias sont sur le coup, le Président de la République de l'époque, François Hollande, se déplace même pour féliciter les douaniers. Cela marque le début des ennuis pour le patron de l'office anti-drogue. Une enquête de l'IGPN est instruite. Enquête qui débouche sur la mise en examen, en août 2017, du commissaire pour complicité de trafic de stupéfiants.

A cette occasion, l'officier de police judiciaire explique aux enquêteurs que le Parquet de Paris, à travers les deux magistrats précités, est complètement au courant du rôle de Sofiane Hambli ainsi que de l'opération comprenant les livraisons surveillées. Les magistrats, soupçonnés d'avoir donné un cadre juridique fictif à l'opération, affirment avoir été trompés par le commissaire.

Le Parquet de Paris ayant un lien avec l'affaire, celle-ci avait donc été délocalisée à Lyon.