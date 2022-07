Enfants rapatriés de Syrie : un député du Rhône appelle au retour de 150 jeunes toujours détenus sur place

Le député Génération Ecologie de la 2e circonscription du Rhône rappelle, dans un communiqué, que plus de 150 enfants français et leurs mères restent encore détenus dans des camps insalubres "et continuent à subir des traitements inhumains".

"Avec de nombreux parlementaires engagés sur ce sujet depuis près de trois ans, nous ne cessons d’exiger le retour de la totalité de ces enfants et de leurs mères pour des raisons aussi bien humanitaires que sécuritaires et judiciaires", précise le parlementaire réélu avec l'étiquette NUPES en juin dernier.

"Cette décision responsable doit donc en appeler d’autres et s’étendre à la totalité des enfants français encore détenus qui continuent à courir de graves dangers. La France doit se mettre en conformité avec les conventions qu’elle a elle-même signées et en terminer une fois pour toutes avec cette absurdité : pour tous ceux qui restent, un jour de plus est un jour de trop", conclut Hubert Julien-Laferrière.