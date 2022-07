Guillotière : nettoyer la place Gabriel-Péri coûte à la Métropole de Lyon 3,5 fois plus que les 3e et 7e arrondissements combinés !

Ce jeudi matin, la maire du 7e arrondissement de Lyon Fanny Dubot a posé une question à Grégory Doucet en ouverture du conseil municipal. Un exercice de communication un peu désuet puisque le maire connaît les questions des membres de sa majorité à l'avance et qu'il se contente ensuite de lire un texte préparé. Preuve supplémentaire de l'appétence des écologistes pour les pièces de théâtre.

Fanny Dubot relayait ainsi les attentes des habitants concernant le devenir de la place Gabriel-Péri, bien souvent "caricaturée" et qui "cristallise de nombreuses craintes et suscite de nombreux espoirs". D'où sa demande à Grégory Doucet de connaître les suites du projet et les prochaines étapes.

"Les attentes sont fortes", reconnaissait l'édile EELV qui annonçait l'ouverture, enfin, de la Maison des projets de la Guillotière ce vendredi. Selon Grégory Doucet, le nouveau passage piéton réalisé sur le cours Gambetta "a déjà amélioré l'accessibilité du quartier".

Il a ensuite embrayé sur la propreté, se félicitant de l'installation de silos pour cartons destinés prioritairement aux commerçants et promettant des "contrôles renforcés pour faire respecter les règles d'hygiène".

Grégory Doucet a ensuite fait une révélation lourde de sens en indiquant vouloir "réduire les déchets et réduire le coût de leur enlèvement car aujourd'hui, les coûts de nettoyement sont en moyenne 3,5 fois supérieurs au reste des deux arrondissements". On apprend ainsi que pour nettoyer la seule place Gabriel-Péri, il faut dépenser 3,5 fois plus que pour les 3e et 7e combinés... Ce n'est pas tant les quantités que la récurrence des ordures laissées au sol qui provoque cette situation dénoncée sur les réseaux sociaux par les habitants en colère.