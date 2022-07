Lyon : pour son retour au conseil municipal, David Kimelfeld se chamaille avec Sandrine Runel

L'ancien maire du 4e arrondissement et ex-président de la Métropole faisait son retour à l'Hôtel de Ville, à la faveur de la récente démission de Sylvie Palomino.

Salué par Grégory Doucet et par d'autres élus de l'opposition ou de la majorité, David Kimelfeld a suscité beaucoup moins d'enthousiasme de la part de Sandrine Runel. L'adjointe au maire chargée des Solidarités se payait même l'intéressé dans son allocution.

"Je lui souhaite la bienvenue dans un conseil où la majorité est au travail, malgré ce qu'il en dit. Il y a un an, vous auriez pu venir dans notre groupe après avoir soutenu la candidate socialiste aux élections régionales (Najat Vallaud-Belkacem ndlr). Mais finalement, force est de constater que ce retour aux sources aura été de courte durée puisque votre dévouement s'est de nouveau porté sur le Président de la République et sur votre candidat malheureux aux élections législatives (Loïc Terrenes dans la 2e circonscription du Rhône ndlr)", moquait l'élue socialiste.

Une pique reprise de volée par David Kimelfeld, qui ironisait sur le "message de bienvenue tellement chaleureux et empreint de bienveillance". Et l'ancien patron du PS du Rhône devenu macroniste de conclure : "En termes de mémoire courte, on sent une certaine expérience car il y a un peu plus de deux ans, elle était dans notre majorité, à voter les projets avec les deux mains. Chacun a droit à ses propres égarements, ça s'appelle l'évolution de la pensée".

Quand on le cherche, on le trouve.