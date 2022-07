Lyon : un élu propose que les rues nouvelles soient dénommées d'après des glaciers effondrés

De nombreux élus écologistes se sont émus de l'incident survenu dans les gorges de Juuku et qui a fait deux blessés parmi les touristes anglais et américains qui filmaient.

La semaine dernière, c'est le glacier de la Marmolada qui s'effondrait en Italie, faisant 11 morts.

A Lyon, l'adjoint au maire chargé des Espaces Publics a eu une idée. Valentin Lungenstrass propose sur Twitter "qu'un certain nombre de rues nouvelles soient désormais dénommées d'après des glaciers effondrés". Et de soumettre comme logiques premières suggestions Marmolada et Juuku.

Après avoir fait de la féminisation des noms de rues lyonnaises sa priorité, la mairie écologiste va-t-elle changer de braquet en faveur de calottes disparues ?

Je propose qu'un certain nombre de rues nouvelles soient désormais dénommées d'après des glaciers effondrés. Dernièrement, Marmolada (🇮🇹) et Juuku (🇰🇬)... — Valentin Lungenstrass (@vlungenstrass) July 11, 2022