Valentin Lungenstrass : "Déplacements à Lyon : être à la hauteur des grands enjeux du siècle"

En binôme avec Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon, Valentin Lungenstrass gère la transformation des habitudes de circulation dans la ville. Avec une part importante à réserver évidemment aux cyclistes. "La sécurité et le confort sur les pistes cyclables sont un frein à l'usage du vélo. Les Voies Lyonnaises vont permettre d'allonger les distances et à ce que les 3, 4, 5 premiers kilomètres soient faits à vélo, et non en voiture comme c'est le cas majoritairement aujourd'hui", note l'adjoint au maire concernant le projet autrefois appelé Réseau Express Vélo.

"La priorité absolue, ce sont les piétons. Puis les modes actifs donc le vélo", poursuit Valentin Lungenstrass.

L'élu écologiste est en train de plancher sur le passage de Lyon en ville 30 au printemps 2022, avec le choix des axes qui resteront à 50km/h : "L'objectif, c'est de diminuer la vitesse pour diminuer le risque en cas d'accident et diminuer le bruit".

Cette semaine, VNF et CNR ont annoncé un projet de bâteau qui reliera le port Edouard-Herriot au pont Morand sur le Rhône, avec des marchandises qui seront ensuite livrées par des vélo-cargos. Une contribution qui sera minime au départ, mais pour Valentin Lungenstrass, "ça nous permettra d'être à la hauteur des grands enjeux du siècle".

